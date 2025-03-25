"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" والشركة السعودية للكهرباء تحققان إنجازاً جديداً في مسيرة تحول الطاقة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنجاز أول عملية صيانة لتوربينات غازية من قبل فريق سعودي بالكامل إنجاز أول عملية صيانة لتوربينات غازية من قبل فريق سعودي بالكامل الثلاثاء - 25 مارس 2025 Tue - 25 Mar 2025 مكة - الرياض

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