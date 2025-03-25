بعد تصريحات ويتكوف "الصادمة" عن أوكرانيا.. كييف تصعّد: جاهل وغير كفء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: أبدى رئيس لجنة السياسة الخارجية والتعاون في البرلمان الأوكراني ألكسندر ميريزكو عن غضبه الشديد إزاء تصريح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لتسوية النزاع في أوكرانيا ستيفن ويتكوف.

وقال ميريزكو: "هذه تصريحات مخزية وصادمة بكل بساطة. لا أفهم ما الذي يتفوهون به، إنه جهل، وعدم كفاءة، وعدم احترافية"، وفق ما نقلت صحيفة "سترانا. رو".

وطالب بإبعاد الممثل الخاص لترامب عن المفاوضات حول أوكرانيا.

وأجرى ويتكوف الأسبوع الماضي مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، تحدث فيها عن مناقشة وضع المناطق الروسية الجديدة، وموافقة كييف على الانتخابات، ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما ذكر الممثل الخاص لترامب أن القضية المركزية في بحث المناطق الروسية الجديدة تظل الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي وأوكرانيا، بالإضافة إلى "قدرة زيلينسكي على النجاة سياسيا إذا اعترف بذلك".

