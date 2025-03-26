""الخليج 365"" تنشر النص الكامل لـ"تسريبات حرب اليمن"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تورط وزير الدفاع الأميركي ونائب الرئيس الأميركي وكبار مستشاري ترامب في الكتابة (علانية) في دردشة عن الضربات الأميركية على اليمن، وهنا قائمة الشخصيات التي شاركت في هذه الفضيحة الأمنية، وماذا قالوا (أو كتبوا)، حيث تنشر ""الخليج 365"" النص الكامل لهذه التسريبات نقلاً عن "الغارديان".

والأمر هنا لا يتعلق بكونها فضيحة تسريبات تتعلق بالأمن القومي الأميركي فحسب، بل إن الكشف عن النص الكامل لهذه التسريبات يمنح الجميع، سواء الإعلام، أو الجماهير، وكذلك المؤسسات السياسية الأميركية والعالمية فرصة ذهبية لتقييم كل شخصية ممن شاركوا في الدردشة، والطريقة التي يفكر بها، ورؤيته لأدق التفاصيل السياسية والأمنية.

بيت هيغسيث (وزير الدفاع الأمريكي)

كان تعيين مذيع قناة فوكس نيوز قائداً للبنتاغون مثيرًا للجدل بشدة. واجه بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني للجيش، والبالغ من العمر 44 عامًا، اتهامات بسوء السلوك الجنسي وسوء الإدارة المالية وإدمان الكحول.

وتشمل مساهماته في الدردشة الجماعية اقتراحه أنه نظرًا لعدم معرفة الأميركيين بجماعة الحوثي المسلحة في اليمن، فإن الرسائل يمكن أن تركز بدلاً من ذلك على الإخفاقات المزعومة للرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

بدا أيضًا من أكثر المشاركين حماسًا، محذرًا: "الانتظار بضعة أسابيع أو شهر لا يغير الحسابات جذريًا. هناك خطران مباشران للانتظار:

1) تسرب هذا الأمر، ونبدو مترددين.

2) إذا اتخذت إسرائيل إجراءً أولًا - أو انهار وقف إطلاق النار في غزة - فلن نتمكن من البدء في هذا بشروطنا الخاصة".

كما أشار هيغسيث إلى فرض أمن عملياتي "بنسبة 100%" في حال توقف العملية مؤقتًا، على الرغم من أن وجود صحفي في المجموعة كان قد تأثر بالفعل.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مشاركة هيغسيث لـ"تحديث الفريق" الذي قررت مجلة أتلانتيك عدم نشره بسبب المخاطر التي قالت إنه يشكلها على الجنود الأميركيين والعمليات الأميركية في الشرق الأوسط.

جيه دي فانس: نائب الرئيس الأمريكي

خدم الرجل البالغ من العمر 40 عامًا كضابط صحفي في العراق لمدة ستة أشهر في دور غير قتالي قبل دراسة القانون في جامعة ييل وبدء حياته السياسية بعد نجاح مذكراته.

وفي الدردشة، أظهر فانس، الذي ظهر في كثير من الأحيان كشريك لترامب، ولا سيما في لقاء المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المزيد من استقلالية الفكر في المحادثة.

لست متأكدًا من أن الرئيس يدرك مدى تناقض هذا مع رسالته بشأن أوروبا حاليًا. هناك خطر إضافي يتمثل في أن نشهد ارتفاعًا متوسطًا إلى حادًا في أسعار النفط. أنا مستعد لدعم إجماع الفريق، وسأحتفظ بهذه المخاوف لنفسي. ولكن هناك دافع قوي لتأجيل هذا الأمر شهرًا، والعمل على توضيح أهمية هذا الأمر، ودراسة وضع الاقتصاد، وما إلى ذلك.

لاحقًا في المحادثة، عزز عدائه لأوروبا، الذي ظهر سابقًا في مؤتمر ميونيخ للأمن، في رسالة ردًا على هيغسيث: "إذا كنت تعتقد أنه يجب علينا فعل ذلك، فلنفعل. أنا ببساطة أكره إنقاذ أوروبا مجددًا".

ستيفن ميلر: مستشار كبير لترامب

ميلر البالغ 39 عامًا، الذي كان لفترة طويلة عدوًا لليبراليين بسبب آرائه التحريضية بشأن الهجرة وقضايا أخرى، يُنظر إليه أيضًا على أنه مهندس فكري للجهود الرامية إلى منع انتخاب جو بايدن في عام 2020، حيث اقترح علنًا إرسال قوائم الناخبين "البدلاء" إلى الكونغرس.

وقد تم التعرف عليه من قبل مجلة أتلانتيك باسم SM في المحادثة، وتدخل ليؤكد أن الرئيس كان واضحًا بالفعل بشأن قرار مهاجمة اليمن، مما يشير إلى أنه يتحدث باسم ترامب وبسلطته.

كما سمعتُ، كان الرئيس واضحًا: الضوء الأخضر، لكننا سرعان ما نُوضح لمصر وأوروبا ما نتوقعه في المقابل. علينا أيضًا إيجاد طريقة لتطبيق هذا الشرط. على سبيل المثال، إذا لم تُكافئ أوروبا، فماذا سيحدث؟ إذا نجحت الولايات المتحدة في استعادة حرية الملاحة بتكلفة باهظة، فسيكون هناك مكسب اقتصادي إضافي في المقابل.

مايكل والتز: مستشار الأمن القومي

كان ينبغي للعضو الجمهوري السابق في الكونغرس والجندي في القوات الخاصة الذي خدم في الخارج، مثل غيره من العسكريين السابقين في الدردشة، بما في ذلك فانس، وهيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، أن يكون على علم بخرق الأمن العملياتي الذي تنطوي عليه الدردشة التي تم تسريبها.

وتشير مجلة أتلانتيك إلى أن والتز هو الذي دعا جيفري غولدبرغ، على قناة سيجنال، عن طريق الخطأ للمشاركة في مجموعة التخطيط للحرب.

ستيف ويتكوف

يشارك ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، أيضًا في مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ساهم ويتكوف برموز تعبيرية للتهنئة بعد الهجوم على اليمن.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو ، بأن مساهمته تقتصر بشكل كبير على التهنئة على العملية، بينما أشادت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، بالعملية.

مستشار الأمن القومي: إنها مسؤوليتي

قال مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايكل والتز، الثلاثاء، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الدردشة الجماعية لمسؤولي الإدارة العليا والتي تضمنت عن غير قصد صحفيًا وتسربت معلومات حساسة للغاية حول الضربات الجوية المخطط لها في اليمن.

جاءت تعليقات والتز بعد يوم واحد من كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة أتلانتيك، عن إضافته إلى مجموعة على تطبيق سيجنال للمراسلة الخاصة، والتي ضمت نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وشخصيات بارزة أخرى تناقش "التفاصيل التشغيلية" للهجمات المخطط لها على الحوثيين في اليمن.

أشار تقرير غولدبرغ في مجلة أتلانتيك إلى أن والتز دعاه عن طريق الخطأ إلى المحادثة . وظل الصحفي البارز في المجموعة دون أن يُكتشف أمره، بينما كان أعضاء مجلس وزراء الرئيس يناقشون السياسات وينسقون موجة من التفجيرات ، وهو خرق استثنائي يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر .