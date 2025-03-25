شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. بعد تصدى يوسف لوسام كيف يواجه الضحية المتحرش والان مع تفاصيل الخبر

تصدى الطفل يوسف "على البيلى" لمحاولة تحرش جديدة من وسام "محمد شاهين"، أثناء تواجدهما فى مسرح المدرسة، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، حيث وضع وسام يده على كتف يوسف فى محاولة للتقرب منه، لكن يوسف أبعد يده عنه بقوة ثم تركه مسرعا وسط ذهول وسام.

وبسبب تأثره من مواجهة وسام تبول يوسف على نفسه أثناء نومه، وعندما اكتشفت نيللى "أمينة خليل" الأمر وسألته إن كان شرب كمية كبيرة من السوائل قبل نومه، أجابها بشكل مقتضب أنه قابل وسام فى المدرسة، وهو ما دفعها لكتابة "بوست" على صفحتها الشخصية تكشف فيه عن تعرض ابنها للتحرش من شخص مقرب، كذلك تعرضها هى لحادثة مشابهة فى طفولتها.

ويكشف تصرف يوسف أن علاجه النفسى فى طريقه للنجاح، فى حين يوجد عدد من النصائح لتوعية الأطفال بما هو التحرش وكيفية مواجهة المتحرش عند محاولته لفعل ذلك.

نصائح لتوعية الأطفال بالتحرش

ويعد عدم وعى الأهل بمشكلة التحرش، وفقا لموقع "Voice of child"، أحد أبرز المشكلات التى تؤدى لعدم حماية الأطفال بشكل صحيح، ويوجد عدد من النصائح للأهل، لتوعية أطفالهم بالتحرش، واكتشاف السلوك المسىء عند التعرض له، مثل..

توعية الأطفال بمفهوم اللمسة غير الآمنة

يعد مفهوم اللمسة الآمنة وغير الآمنة، من أهم الطرق التى تساعد على توعية الأطفال وحمايتهم من التحرش، والذى يعنى الأماكن التى يسمح للآخرين بلمسها فى جسد الطفل، كذلك الطريقة التى يتم اللمس بها وإن كانت تتم بشكل عفوى أم لا، كذلك توعية الطفل بالمناطق الخاصة بجسده التى يحظر على أى شخص لمسها، وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدة الطفل لدخول الحمام أو الاستحمام.

التحرش له أشكال عديدة

التحرش ليس فعلا جسديا فقط، وإنما يتضمن أيضا الإساءات اللفظية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، وهو ما يستلزم توعية الطفل بتلك النقاط وحدود تعامله وتعامل الآخرين معه.

توعية الطفل بتلاعب الآخرين

فى الكثير من الأحيان يقوم المتحرش بالتلاعب بالضحية، عن طريق إيهامه بأنه شخص غير ودود ولا يرغب فى صداقته، أو لا يحبه، مما يجعل الطفل يشعر بالذنب أو يصدق تلك الأفكار عنه، وبالتالى يجب توعية الطفل بحدود تعامل الآخرين معه.

كيف يتصرف الطفل إذا واجه شخص متحرش؟

وفقا لموقع "Kids help" يوجد عدد من الخطوات التى يجب تعليمها للطفل، للقيام بها فى حالة تعرضه للتحرش، وهى..

اطلب منه التوقف فورا

فى حالة تعرض الطفل لفعل غير مريح، عليه أن يطلب من الشخص المتعدى بطريقة حاسمة أن يتوقف عما يفعل، وفى حالة عدم توقفه أو استهزاءه بالأمر، يكرر الطفل الطلب بطريقة أكثر حزما وثقة مع تهديده بأنه سيقوم بالإبلاغ فورا.

التوجه إلى شخص موثوق به

يجب على الطفل فى تلك الحالة التوجه فورا إلى شخص بالغ موثوق فيه، وحالة عدم وجود الوالدين، يمكن التوجه إلى المعلم فى المدرسة أو المدرب فى النادى، لمساعدة الطفل ودعمه لتخطى ذلك الموقف.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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