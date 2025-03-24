شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 9 .. الطبيب النفسي يؤكد التحرش بيوسف لـ طارق ونيللي وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، جلسة جمعت كل من "أحمد السعدني – طارق" و"أمينة خليل – نيللي"، و"آسيل عمران – هبة" مع الطبيب النفسي الذي أعلن لهم عن صحة التحرش بالطفل يوسف، محددين خطوات للتعامل مع يوسف وكيفية تخطي تلك الحادثة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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