شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. "أنت مش غلطان" كيف يؤثر التحرش على نظرة الضحية لنفسها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الجلسة النفسية التى جمعت بين الطفل يوسف "على البيلى" وطبيبه النفسى "على قاسم"، والتى كشف فيها تعرضه للتحرش.

وخلال الجلسة استخدم الطبيب لعبة "كروت المشاعر" لمساعدة يوسف على الإفصاح عن مشاعره، وإن كانت تلك المشاعر نفسية أم جسدية، حيث اختار يوسف 4 بطاقات تمثل مشاعر "الغضب والوحدة والخوف والإحراج"، وتحدث عن شعوره بالوحده بسبب ابتعاد أصدقائه عنه فى المدرسه، ثم أخبره عن اللعبة السرية التى تدل على تعرضه للتحرش.

وبعد كشف يوسف عما تعرض له، قال له الطبيب "أنت مش غلطان وملكش ذنب فى أى حاجة حصلت، وأخبره أنه فخور بشجاعته على التحدث عما تعرض له لأنه ليس أمرًا سهلاً، وأنه من حقه الشعور بتلك المشاعر، ثم أكد له مرة أخرى على أنه ليس المخطىء وطلب منه التحدث لوالديه لأنه لا يوجد من يخاف عليه أكثر منهم، كما أن حبهم له لن يتأثر مهما حدث.

ولا يقتصر التحرش على فكرة الإعتداء على حرمة الجسد، لكنه يؤدى إلى أثار نفسية كبيرة للضحية، قد تستمر وتتفاقم خلال المراحل العمرية اللاحقة، كذلك يؤثر على نظرة الضحية لنفسها.

ما هو التحرش؟

يعرف التحرش، وفقا لموقع "Health direct" بأى سلوك سواء لفظى أو جسدى غير مرغوب فيه، ويجعل الضحية تشعر بمجموعة من المشاعر عند التعرض له، وهى:

الخجل

الإهانة

الخوف

الألم

ويشمل التحرش اللفظى إطلاق النكات أو التعليقات أو الإيماءات المسيئة، وأو إرسال مواد إباحية أو مسيئة للضحية، فيما يتضمن التحرش الجسدى لمس أجزاء من الجسم بطريقة متعمد وغير لائقة ومرفوضة.

تأثير التعرض للتحرش على الحالة النفسية للضحية

يؤدى التعرض للتحرش إلى سيطرة مجموعة من المشاعرالسلبية على الضحية، مثل الإحساس الدائم بالغضب والعجز والخوف، التوتر المستمر والقلق، بجانب صعوبة التركيز وعدم القدرة على العمل أو الدراسة.

وقد يؤدي التعرض للتحرش إلى تغيير صورة الضحية عن نفسها، بجعلها تشعر بإنخفاض تقدير الذات، كما قد تتفاقم تلك المشاعر حتى تصل للإصابة بإضطرابات نفسية، على رأسها الإكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

كذلك قد تظهر تداعيات التعرض للتحرش بشكل أعراض جسدية، مثل الصداع وآلام الظهر والأرق، بجانب تسارع ضربات القلب أو اضطراب المعدة.

تأثير التعرض للتحرش على الحياة اليومية للضحية

بجانب التأثيرات النفسية والجسدية للتعرض لتلك الجريمة، يمكن أن يؤثر التحرش على الحياة اليومية للضحية بشكل كامل، مثل:

تجنب العمل أو المدرسة

تجنب العلاقات الاجتماعية

مواجهة صعوبات في الدراسة أو العمل

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025