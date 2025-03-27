شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 12.. طارق يحاول فتح قضية التحرش ضد وسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، نجاح الطفل يوسف بتأدية مشاهده في المسرحية المدرسية وسط تصفيق حار من والده "طارق" أحمد السعدني ووالدته آسيل عمران "هبه" ووجود النجمة امينة خليل "نيللي" خلف الستار لدعمه.

وسرعان ما انتقلت الاحداث إلى منزل طارق ونيللي في محاولة منهم لإعادة إحياء المحضر الذي تم تحريره مسبقاً ضد "محمد شاهين -وسام"، بعد مصارحة الطفل يوسف لوالده، لتنصحهم المحامية بالبحث عن ضحية جديدة لـ "وسام".

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسية

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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مسرحية الطفل يوسف



وسام مع الطلاب