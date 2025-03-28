شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. أعراض تهدد بانفصال المشيمة لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

انفصال المشيمة هو حالة خطيرة تحدث عندما تنفصل المشيمة جزئيًا أو كليًا عن جدار الرحم قبل الولادة، مما يمنع وصول الأكسجين والمغذيات إلى الجنين، ذلك وفقا لموقع healthline.

يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة لكل من الأم والطفل، لذلك يحتاج إلى تدخل طبي فوري.

أضرار انفصال المشيمة على الأم

1. نزيف حاد: قد يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من الدم، مما يسبب فقر الدم أو الصدمة.

2. تجلطات دموية: قد تزيد من خطر الجلطات الوريدية العميقة أو مشاكل التخثر.

3. مشاكل في الرحم: قد يؤدي النزيف إلى ضعف الرحم، مما يؤثر على الولادات المستقبلية.

4. الحاجة إلى الولادة المبكرة أو القيصرية: في الحالات الشديدة، قد يحتاج الطبيب إلى تحفيز الولادة أو إجراء عملية قيصرية طارئة لإنقاذ الأم والجنين.

5. فشل الأعضاء: في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي فقدان الدم الشديد إلى تأثر الكلى أو الكبد.

أضرار انفصال المشيمة على الجنين

1. نقص الأكسجين والمغذيات: قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الجنين أو مشاكل في الدماغ.

2. الولادة المبكرة: تزيد فرص الولادة قبل الموعد، مما قد يسبب مشاكل تنفسية وهضمية للطفل.

3. الإجهاض أو ولادة جنين ميت: في الحالات الشديدة التي ينقطع فيها الأكسجين تمامًا.

أعراض انفصال المشيمة

إذا كنتِ حاملاً، راقبي هذه الأعراض واطلبي المساعدة فورًا:

نزيف مهبلي مفاجئ (خفيف أو شديد)

ألم شديد ومستمر في البطن أو الظهر

انقباضات رحمية قوية ومتكررة

انخفاض أو تغير في حركة الجنين

كيف تتجنبين انفصال المشيمة؟

تجنبي التدخين والكحول والمخدرات، فهي تزيد من خطر انفصال المشيمة.

راقبي ضغط الدم، لأن ارتفاعه قد يكون سببًا رئيسيًا.

ابتعدي عن الصدمات أو الإصابات في البطن (مثل السقوط أو الحوادث).

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا لدعم صحة المشيمة والرحم.

إذا كنتِ تشعرين بأي أعراض مقلقة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب فورًا لتجنب أي مضاعفات خطيرة.