شكرا لقرائتكم خبر عن روتين صباحي لمدة 10 دقائق يحسن صحتك وينشط عقلك والان مع تفاصيل الخبر

الطريقة التي تبدأ بها يومك لها تأثير كبير على طاقتك وعقلك وصحتك العامة، ويحرص العديد من أنجح الأشخاص في العالم على الروتين الصباحي للحفاظ على نشاطهم وتركيزهم ولياقتهم البدنية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ترطيب الجسم وتنشيط نظامك (دقيقة واحدة)

ابدأ يومك بتناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وهذا يُنعش جسمك، ويُحفز الهضم، ويُزيل السموم، فإذا كنت ترغب في إضافة فوائد صحية إضافية، أضف خل التفاح أو العسل، وإذا كنت لا تُقاوم القهوة، فتناولها بعد 20-30 دقيقة من الاستيقاظ لتحسين عملية الأيض.

التمدد والحركة (دقيقتان)

الحركة هي مفتاح تنشيط مفاصلك وعضلاتك ودورتك الدموية، حيث أن قضاء دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط في التمدد فى الصباح يُحسن وضعية الجسم، ويُجنبك الإصابات.

تمرين صغير لحرق الدهون (5 دقائق)د

ممارسة 30 ثانية من تمارين القفز تُعزز معدل ضربات القلب، و30 ثانية من تمارين الضغط تُقوي الصدر والذراعين والجذع، و30 ثانية من القرفصاء تُقوي الساقين والأرداف، و30 ثانية من تمارين البلانك تُقوي الجذع وتعزز ثباته، فهذه السلسلة من التمارين تُنشط العضلات وتُقويها وتحرق الدهون.

التنفس العميق (دقيقتان)

إن ممارسة بضع دقائق من التنفس الواعي تُهدئ العقل وتُحسن التركيز، وتُقلل هذه التقنية من التوتر، وتُزيد من استنشاق الأكسجين، وتُزيل التشويش الذهني، جرب تنفس الصندوق، استنشق لمدة 4 ثوان، ثم احبس أنفاسك لمدة 4 ثوانٍ، ثم ازفر لمدة 4 ثوانٍ، ثم احبس أنفاسك لمدة 4 ثوانٍ، ويمكنك أيضًا تجربة تنفس البطن، ضع يدك على بطنك، وتنفس بعمق، وركز على توسيع الحجاب الحاجز.

ابدء يومك بتناول البروتين وابتعد عن تصفح هاتفك أول شيء

ابدأ يومك بأطعمة غنية بالبروتين مثل (البيض، والمكسرات) لتوفير طاقة مستدامة، وتجنب تصفح هاتفك أول شيء في الصباح.