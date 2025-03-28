شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة التعامل مع حلويات العيد لمرضى الضغط والسكر والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

ونحن على مقربة من عيد الفطر المبارك، على أصحاب الأمراض المزمنة خاصة وبشكل محدد مرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى ارتفاع الكوليسترول، وهي الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً ـ توخي الحذر والاهتمام بنصائح غذائية معينة يقدمها تقرير نشر في موقع emc health care لقضاء العيد بشكل صحي دون مشكلات صحية أو ارتفاعات واختلالات في مستويات الضغط أو السكر أو الكوليسترول.

مرضى الكوليسترول

الكوليسترول يزيد عند تناول الأطعمة الدهنية، لذا عليك توخي الحذر وعدم تناول الأطعمة الدهنية في العيد لعدم زيادة مستويات الكوليسترول، لا تفرط في تناول الصلصات الحارة أو الأكلات المقلية لأنها تضر بمستويات الكوليسترول أيضاً، تناول طعام العيد ( الكحك والبسكويت) بكميات صغيرة للغاية ولا تجعل معدتك تمتلئ إلى آخرها، لا تملأ طبقك إلى آخره واجعل معدتك فارغة، اشرب كوب من الماء بعد تناول الطعام أو عند الشعور بالجوع.

مرضى السكر

ابتعد عن أنواع الكحك وكل المعجنات أو المخبوزات بشكل خاص، فقط تذوقها دون تناول كميات منها، ابتعد أيضاً عن كل أنواع الحلويات الأخرى أو النشويات التي تزيد من مستويات السكر في الدم، احرص على تناول بعض الأطعمة مثل الهيليون والبذور والسبانخ والبروكلي والبطاطس والفاصوليا لتقليل نسب الجلوكوز في الدم.

مرضى ارتفاع ضغط الدم

اهتم بشرب المياه بكميات معقولة، امتنع عن تناول اللحوم الحمراء وتجنب تناولها بكميات كبيرة، اهتم بالبعد عن الأطعمة المالحة، يمكنك تناول ما تشاء من الطعام بكميات صغيرة ولكن بدون ملح، ابتعد دون شك عن تناول المخللات والأسماك المالحة، زد من تناول الخضراوات الورقية.