شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نظافة العيد.. هنقولك ازاى تاخدى بالك وانتى بتستخدمى الكلور والبدائل والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تلجأ النساء إلى تنظيف منازلهن وتعقيمها لاستقبال الضيوف العيد في أجواء الفرحة والإجازات، لكن وسط هذا الاهتمام بالنظافة، يظل الكلور أحد أكثر المواد استخدامًا رغم مخاطره الجسيمة على الصحة والبيئة.

المخاطر الصحية للكلور

الكلور مادة كيميائية تمنع نمو البكتيريا في الماء، ويُستخدم لتطهير أحواض السباحة ومياه الشرب، وتعقيم مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية. كما أنه مكون فعال في العديد من منتجات التنظيف.

وفقا لموقع " healthline" فإن استخدام الكلور يسبب تهيج العينين والجلد والجهاز التنفسي، خاصةً لمرضى الربو، كما أنه يطلق غازات سامة (مثل الكلورامين) عند خلطه مع الأمونيا أو الأحماض (موجودة في بعض المنظفات)، كما يكون هناك خطر التسمم عند ابتلاعه، خاصةً من قبل الأطفال.



يمكن أن يحدث التسمم بالكلور عند لمسه أو ابتلاعه أو استنشاقه. يتفاعل الكلور مع الماء خارج الجسم وعلى الأسطح المخاطية داخل الجسم - بما في ذلك الماء في الجهاز الهضمي - مما يؤدي إلى تكوين حمض الهيدروكلوريك وحمض الهيبوكلوروس. كلتا المادتان سامتان للغاية للإنسان.

أعراض التسمم بالكلور

يمكن أن يُسبب التسمم بالكلور أعراضًا في جميع أنحاء الجسم. تشمل أعراض الجهاز التنفسي السعال وصعوبة التنفس وتجمع السوائل داخل الرئتين.

تشمل أعراض الجهاز الهضمي ما يلي:

حرقة في الفم تورم الحلق ألم في الحلق ألم في المعدة تقيؤ دم في البراز

يمكن أن يُلحق التسمم بالكلور الضرر بجهاز الدورة الدموية. تشمل أعراض هذه المشكلة ما يلي:

تغيرات في توازن درجة حموضة الدم

انخفاض ضغط الدم

إصابة خطيرة في العينين، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، وحرقان، وتهيج، وفي الحالات القصوى فقدان البصر

تلف الجلد الناتج عن إصابة الأنسجة بالحروق والتهيج

علاج التسمم بالكلور

اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا تعرضت أنت أو طفلك للكلور، لا تحاول تحريض التقيؤ إلا إذا نصحك بذلك مركز مكافحة السموم أو طبيب مختص.

إذا لامس الكلور جلدك، فاغسله فورًا بالماء والصابون، وإذا دخل في عينيك، اشطفهما بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل - انزع العدسات اللاصقة أولًا إن وجدت. انزع أي ملابس كانت على مناطق الجسم المعرضة للكلور.

إذا ابتلعت الكلور عن طريق الخطأ، فاشرب الحليب أو الماء فورًا، إلا إذا شعرت بقيء أو تشنجات.

إذا استنشقت الكلور، فابحث عن هواء نقي في أسرع وقت ممكن. من المفيد الذهاب إلى أعلى مكان ممكن للحصول على هواء نقي لأن الكلور أثقل من الهواء.

بدائل الكلور في التنظيف

الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم لتعقيم الأسطح.

الزيوت العطرية (مثل شجرة الشاي) كمطهر طبيعي.

منتجات التنظيف الخالية من الكلور والمعتمدة صحياً.

نصائح إذا اضطررت لاستخدام الكلور، يجب تخفيفه بالماء (1 جزء كلور إلى 10 أجزاء ماء) مع ارتداء قفازات وكمامة وتجنب الاستخدام في أماكن مغلقة، عدم خلطه أبدًا مع مواد كيميائية أخرى.