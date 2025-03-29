شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على سفرة الرنجة والفسيخ.. خضراوات تطهر جسمك من الأملاح والان مع تفاصيل الخبر

يعشق معظمنا تناول الفسيخ والرنجة في أول أيام العيد ولكن من الضرورى إضافة بعد المكونات الصحية خاصة الخضراوات إلى سفرة الرنجة والفسيخ لتخفيف تأثير الأملاح الزائدة فيهما على الجسم والوقاية من أي مشاكل مزعجة في الهضم قد تترتب على هذه الأكلة، وفقًا لموقع "food-ndtv".

لتقليل تأثير ملوحة الفسيخ والرنجة على جسمك، يمكنك إضافة بعض الخضراوات الصحية التي تساعد في توازن السوائل في الجسم وتعزز الهضم الصحى سواء تناولها "صحيحة" كل واحدة على حدى أو في شكل طبق سلطة صحى:

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ويساعد في الترطيب، كما أنه خفيف على المعدة ويقلل من تأثير الأملاح الزائدة في الفسيخ والرنجة.

الطماطم

الطماطم غنية بمحتواها من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والليكوبين، والتي تساعد في تحسين الهضم وتوفير مضادات الأكسدة للجسم والتي تحارب الالتهابات.

الخس

يحتوي الخس على كمية عالية من الألياف والماء، كما أنه خفيف على المعدة ويعمل على تهدئتها ويساعد على الهضم خاصة بعد تناول الأطعمة المالحة.

الجزر

يعتبر الجزر من الخضراوات الغنية بالبيتا كاروتين والألياف، والتي تساهم في تعزيز الهضم كما يساعد على تقليل تأثير الأملاح على الجسم.

الفجل

يحتوي على خصائص تساعد في تنشيط الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي وإزالة السموم من الجسم، وهو مفيد بعد تناول الأطعمة الثقيلة والمالحة.

البقدونس

يعمل البقدونس كمطهر طبيعي للجسم، حيث يساعد في التخلص من السموم وتحسين الهضم بعد تناول أطعمة غنية بالملح.

الليمون

من المهم إضافة الليمون إلى أكلة الرنجة والفسيخ سواء من خلال عصره عليهما عند تناولهما لتخفيف تأثير الأملاح وزيادة محتوى فيتامين سى ولتسهيل الهضم أيضًا، كما يمكن تناوله في شكل عصير بدون إضافة سكر لتخفيف تأثير الملح على الجسم.