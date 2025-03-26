شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أطعمة لمستويات صحية من الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

يُفسر الكثيرون الكوليسترول على أنه ضار، ولكن فى إذا زاد عن المطلوب، حيث هناك مستويات للكوليسترول صحية وأخرى ضارة،وفقا لموقع " OnlyMyHealth "، نتعرف على ما يخص الكوليسترول، بما في ذلك الكمية التي يجب أن تتناولها يوميًا وما هي مستويات الكوليسترول الصحية.

فهم الكوليسترول الغذائي

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في خلايا الجسم، يستخدمها الجسم لإنتاج الهرمونات وفيتامين د، ومواد تساعد على هضم الطعام، في حين أن الكبد ينتج كل الكوليسترول الذي يحتاجه جسمك، فإن تناول النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا.

عندما نستهلك الكوليسترول الغذائي، يتم امتصاصه في مجرى الدم، حيث يتم نقله إلى الكبد للمعالجة، ثم يستخدم الكبد بعضًا من هذا الكوليسترول لإنتاج الأحماض الصفراوية والهرمونات ومركبات أساسية أخرى، يتم تعبئة الكوليسترول الزائد في البروتينات الدهنية مثل البروتين الدهني منخفض الكثافة(LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ونقلها إلى الأنسجة المختلفة في جميع أنحاء الجسم.

يختلف تأثير الكوليسترول الغذائي على مستويات الكوليسترول في الدم من شخص لآخر، فقد يلاحظ بعض الأشخاص ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول في الدم بعد تناول كميات كبيرة منه، بينما قد لا يتأثر آخرون بنفس القدر".

ما هي كمية الكوليسترول الموصى بها في اليوم الواحد؟

تختلف الكمية اليومية الموصى بها من الكوليسترول للبالغين الأصحاء، ووفقًا لبعض المنظمات، لا يوجد حد يومي محدد للكوليسترول الغذائي، لكنها توصي بالحد منه قدر الإمكان مع اتباع نمط غذائي صحي.

ولكن لا ينصح بتناول أكثر من 200-300 ملغ من الكوليسترول الغذائي يوميًا، فمن الضروري ملاحظة أن هذه التوصيات تنطبق على البالغين الأصحاء، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، أو أمراض القلب، أو غيرها من الحالات الصحية إلى اتباع إرشادات أكثر صرامة.

هل يمكن أن يشكل انخفاض مستوى الكوليسترول مشكلة؟

تشير مستويات الكوليسترول الكلية إلى مخاطر صحية على القلب.

المستوى المرغوب فيه أقل من 200 ملغ/ديسيلتر، بينما يُعتبر المستوى بين 200 و239 ملغ/ديسيلتر مرتفعًا بشكل طفيف، مما يستدعي تغيير نمط الحياة، تُصنف مستويات 240 ملغ/ديسيلتر أو أعلى على أنها مرتفعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويتطلب رعاية طبية.

ومع ذلك، فإن انخفاض مستويات الكوليسترول يمكن أن يشكل أيضًا بعض المخاوف الصحية.

يعد الكوليسترول عنصرًا غذائيًا أساسيًا يلعب دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، مثل:

إنتاج الهرمونات: الكوليسترول ضروري لإنتاج الهرمونات مثل الكورتيزول والألدوستيرون الهرمونات الجنسية.

إنتاج الأحماض الصفراوية: يستخدم الكوليسترول لإنتاج الأحماض الصفراوية، والتي تعتبر ضرورية لهضم الدهون وامتصاصها.

وظيفة الدماغ: الكوليسترول ضروري للعمل السليم لخلايا الدماغ.

لذلك، فإن مستويات الكوليسترول المنخفضة للغاية يمكن أن تعطل إنتاج الهرمونات، مما يؤدي إلى مشاكل مثل التعب وتغيرات المزاج وانخفاض الرغبة الجنسية؛ وتؤثر على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات أ، د، هـ، ك؛ وتؤدي إلى مشاكل عصبية مثل الاكتئاب والقلق وضعف الإدراك.

مصادر الغذاء للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية:

الأسماك الدهنية: الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في خفض الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب بشكل عام.

الأفوكادو: الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

المكسرات والبذور: العديد من المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب.

الفواكه الدهنية: الفواكه الدهنية مثل الزيتون وجوز الهند غنية بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب.

مصادر الدهون غير الصحية في الغذاء:

اللحوم العضوية: اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة.

منتجات الألبان عالية الدسم: منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والحليب كامل الدسم والقشدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي.

اللحوم المصنعة