من الصحافي غولدبرغ بطل فضيحة تسريب تفاصيل خطة ضرب الحوثيين؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: اعترف البيت الأبيض يوم الاثنين بأن مسؤولين في إدارة ترامب أضافوا بالخطأ الصحافي جيفري غولدبرغ إلى مجموعة رسائل مشفرة على تطبيق "سيغنال" تضمنت خططا عسكرية أميركية ضد أهداف تابعة للحوثيين.

وكشف جيفري غولدبرغ عن أنه تلقى مسبقاً عبر تطبيق "سيغنال" خطة تفصيلية للغارات الأميركية في الـ 15 من مارس الجاري.

وأضاف الصحافي أن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أرسل معلومات على مجموعة المراسلة عن الضربات بما في ذلك "الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات"، متابعاً أنه "وفقاً لرسالة هيغسيث الطويلة، فسيجري الشعور بأولى الانفجارات في اليمن بعد ساعتين، الساعة 1:45 مساء بالتوقيت الشرقي"، وهو جدول زمني تأكد على أرض الواقع في اليمن.

وقال غولدبرغ إنه جرت إضافته إلى الدردشة الجماعية قبل يومين وتلقى رسائل من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يقومون بتعيين ممثلين للعمل على هذه القضية، موضحاً أن 18 شخصاً أضيفوا إلى مجموعة المراسلة، بينهم على حد قوله وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جاي دي فانس، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جون راتكليف.

من هو جيفري غولدبرغ؟

جيفري غولدبرغ هو صحافي أميركي بارز ورئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" الشهيرة. يُعرف بمهنيته العالية ومساهماته المهمة في عالم الصحافة السياسية والأمنية، بحسب ما أوردته تقارير أميركية.

بدأ غولدبرغ مسيرته كصحافي يعمل كمراسل للشرطة في صحيفة "واشنطن بوست".

انتقل لاحقا إلى العمل في مجلة "نيويوركر"، حيث غطى قضايا الشرق الأوسط ، قبل أن يتوسع في تغطية الشؤون السياسية في واشنطن.

قدم مساهمات مهمة في صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث ألّف 15 قصة غلاف تُعد من أبرز أعماله.

حاز غولدبرغ على العديد من الجوائز الصحافية المرموقة، من بينها، جائزة نادي الصحافة الأجنبية، وجائزة دانييل بيرل، وجائزة المجلة الوطنية للتقارير.

وإلى جانب عمله الصحافي، ألّف غولدبرغ كتابا بعنوان "السجناء: قصة الصداقة والإرهاب"، الذي يعكس اهتمامه العميق بالصراعات الدولية والدبلوماسية وقضايا الأمن.

ترامب لا يعلم بما حدث

من جهته أكد الرئيس ترامب في وقت سابق أنه لا يعلم شيئاً عن المسألة، وصرح للصحافيين "لا أعرف شيئاً عنها"، مضيفاً "أسمع بهذا منكم للمرة الأولى"، ومضيفاً أن "الهجوم كان فعالاً للغاية" على أية حال.

وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس دونالد ترمب ما زال داعماً لفريق الأمن القومي الأميركي على الرغم من ضم صحافي من طريق الخطأ إلى مجموعة المراسلة السرية للغاية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيان "ما زال لدى الرئيس ترامب ملء الثقة بفريقه للأمن القومي، لا سيما مستشار الأمن القومي مايك والتز".