الامارات | «الإمارات للإفتاء» يوضح مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها والحكم الشرعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا يوضح فيه زكاة الفطر لعام 1446هـ/2025م، المقدار، وقت الإخراج، والحكم الشرعي.

وأكد أن المفهوم هو قدر محدد من الطعام الغالب اقتياته (الأرز) أو قيمته وتجب على كل مسلم كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى.

وأضاف أن زكاة الفطر تقدر بصاع من الأرز (2.5 كغ) وهو ما قيمته 25 درهماً.

الحكم الشرعي

وأوضح أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم قادر على إخراجها عن نفسه ومن تجب عليه نفقته (كالزوجة الوالدين، الأبناء).

وقت إخراجها

وحول وقت إخراجها، أكد أنها تخرج بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين كما يصح إخراجها من أول شهر رمضان عند وجود الحاجة.

وأضاف أن من أراد إخراجها عن طريق الجمعيات الخيرية المعتمدة بالدولة، يجب تسليمها مبكرا ليتسنى إيصالها في وقتها المحدد شرعاً.

وأكد المجلس أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ومن أخرها يجب عليه إخراجها قضاء.