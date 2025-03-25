الامارات | طقس الغد صحو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً، وسرعتها (/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س،، والموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10، والجزر الأول عند الساعة 17:43.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:14، والمد الثاني عند الساعة 07:54، والجزر الأول عند الساعة 13:23، والجزر الثاني عند الساعة 02:26.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19 75 40

دبي 25 20 75 40

الشارقة 25 20 70 35

عجمان 26 22 80 35

أم القيوين 27 19 80 35

رأس الخيمة 26 16 70 35

الفجيرة 29 20 75 30

العـين 26 15 80 30

ليوا 26 15 80 35

الرويس 26 18 85 30

السلع 26 15 85 20

دلـمـا 24 18 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 50