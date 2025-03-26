شكرا لقرائتكم خبر عن لام شمسية.. حالات نفسية تؤدى لإيذاء المريض لنفسه ونصائح هامة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمحاولة رباب "يسرا اللوزى" إيذاء وقتل نفسها بعدما قامت بتهشيم غرفتها، وذلك بسبب تهديد وسام "محمد شاهين" لها بوضعها في مصحة نفسية إذا كشفت الحقيقة لابنتها، والتى لن تصدقها لأنها تراها مجنونة.

ولا تعد تلك هى محاولة قتل النفس الأولى لرباب، حيث كشف حوار جمع بينها وبين إبنتها، أنها حاولت الإنتحار سابقا عندما توقفت بشكل مفاجىء عن تناول دواءها.

وترتبط مضاعفات عدد من حالات الصحة النفسية، كالاكتئاب والذهان وتعاطي المخدرات، بزيادة خطر إيذاء وقتل النفس، وذلك فى حالة عدم تلقى العلاج اللازم للمريض.

حالات نفسية تزيد من إحتمالية إيذاء النفس

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار من مزيج من الاضطرابات النفسية وأحداث الحياة الصعبة، وفقا لموقع "Better health"، حيث أنه قد تؤدي أعراض مثل انخفاض الحالة المزاجية، والتفكير السلبي، والقلق الشديد، والذهان إلى أفكار انتحارية.

ويعتقد الباحثون أن بعض المرضى الذين يقدمون على تلك الخطوة لا يرغبون في الموت حقًا، بل يشعرون بعدم وجود خيار آخر لتخفيف آلامهم أو التحرر من محنتهم، وقد يشعر بعضهم باليأس، وأن الأمور لا يمكن أن تتحسن، لكن مع تلقى العلاج الفعال والدعم الاجتماعي، يمكن أن تتراجع الأفكار الإنتحارية بصورة كبيرة، ويشعر المرضى أنهم الحياة تستحق العيش من أجلها.

علامات تحذير من إقدام المريض على إيذاء نفسه

تظهر بعض العلامات التحذيرية المسبقة على المرضى الذين يقدمون على إيذاء ومحاولة قتل أنفسهم، علامات تحذيرية مسبقة، وهو ما يعتبر زيادة أو تفاقما في الأعراض، والتى تشمل ما يلي:

تعبيرات عن اليأس أو العجز

شعور ساحق بالخجل أو الذنب

تغيير كبير في الشخصية أو المظهر أو القيام بسلوك غير عقلاني أو غريب

تغير عادات الأكل أو النوم

انخفاض في الأداء الدراسي أو العمل

عدم الاهتمام بالأشياء المهمة سابقًا والمستقبلية

الكتابة أو التحدث أو المزاح حول الانتحار أو الموت

التبرع بالممتلكات للغير وترتيب الأمور للرحيل

الانسحاب من الأصدقاء أو العائلة أو المجتمع.

الوقاية من الأفكار الإنتحارية

يجب تذكر أن تلك الأفكار هى مجرد أفكار، ووجودها لا يعني بالضرورة التصرف بناءً عليها. لذلك عند تلقى المساعدة يمكن للمريض الشعور بتحسن والحفاظ على سلامته، ويوجد بعض الطرق التى تساعد على الوقاية من تلك الأفكار، وهى:

أخبر شخصًا ما بما تشعر به، مثل أحد أفراد العائلة أو صديق موثوق به

اطلب منهم البقاء معك حتى تحصل على المساعدة

تواصل مع طبيبك النفسى

فكّر في موقفٍ سابقٍ في حياتك واجهت فيه ظروفًا مُرهِقةً مماثلة وكيف تخطيته

ركز على الحاضر، لأن القلق بشأن تحسن الأمور غالبا ما يؤدي إلى الشعور بمزيد من الإرهاق.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج و التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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