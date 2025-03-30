السعودية | مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأكد معاليه أن ما تشهده المملكة من تطور ونهضة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي الصناعة والتعدين، هما ثمرة الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة- أيدها الله-، التي تضع التنمية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي في صدارة أولوياتها، سعيًا إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المملكة على المستوى العالمي.

وثمّن معاليه جهود العاملين في قطاعي الصناعة والتعدين، من كوادر وطنية ومهنيين ومستثمرين، الذين يسهمون بإخلاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بتفانيهم في دفع عجلة التطوير والتحديث، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والازدهار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط