شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 24 ألف زيارة تفتيشية على مشروعات الثروة النباتية والحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

يوم المفتش والمراقب الميداني

الصحة النباتية والحيوانية

الدمام - شريف احمد - يمثل يوم المفتش والمراقب الميداني الذي تحتفل به المملكة في 30 مارس من كل عام فرصة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المفتشون والمراقبون الميدانيون في الحفاظ على الصحة النباتية والحيوانية.ويُعبر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) عن تقديره العميق لهذه الجهود التي تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته.ونفذت الفرق الميدانية خلال عام 2025م أكثر من 24,000 زيارة تفتيشية على مشروعات الثروة النباتية والحيوانية من خلال أكثر من 300 مفتش ومراقب ميداني في مناطق المملكة.وأكد الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن دور المفتش والمراقب الميداني لم يعد مقتصرًا على عمل الجولات الميدانية ورصد المخالفات على النحو الأخص.ولفت إلى دورهم الفعال وإسهامهم، لتوجيه أصحاب الأعمال، وتعزيز الاستدامة للمحافظة على الصحة النباتية والصحة الحيوانية والأمن الغذائي.يذكر أن يوم المفتش والمراقب الميداني يأتي تقديرًا للدور الذي يقومون به وإبرازًا لجهودهم الحثيثة للمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى معايير الجودة.