رئيس الوزراء اللبناني يُغادر جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر جدة اليوم، رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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