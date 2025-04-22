دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ إلى جلسة عامّة تشريعيّة، تُعقد عند السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية الخميس المقبل لمناقشة اقتراحات على جدول الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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