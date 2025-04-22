شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير الدفاع الأمريكى يثير الجدل بعد مشاركته تفاصيل هجوم على اليمن عبر سيجنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أجرى محادثة خاصة ثانية عبر تطبيق سيجنال حول الضربات المرتقبة على اليمن مع أعضاء، من بينهم زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

وذكرت مصادر أن هيجسيث شارك جداول رحلات طائرات إف-18 هورنت التي تستهدف الحوثيين في اليمن، تمامًا كما فعل في محادثة منفصلة عبر سيجنال في اليوم نفسه، والتي تضمنت عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك.

ليس من الواضح ما إذا كان أي من المشاركين في المحادثة الجماعية سيحتاج إلى معرفة أمر الهجمات، على الرغم من أن شقيق هيجسيث ومحاميه يعملان في البنتاجون.



ويذكر التقرير أن جينيفر هيجسيث، زوجة وزير الدفاع، لا تعمل في وزارة الدفاع، أما الدردشة الثانية، المسماة "الدفاع | اجتماع الفريق"، فقد أنشأها هيجسيث قبل تعيينه، وشارك فيها نحو اثني عشر شخصًا من دائرته المهنية والشخصية (من بينهم مستشاران كبيران طُردا مؤخرًا بسبب اتهامات بتسريب معلومات).



أُنشئت في البداية للسماح بمناقشات حول جدول أعماله الروتيني ومعلوماته الإدارية على جهازه الشخصي، وقد صرح مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز بأنه لم يحدث أي اختراق للأمن القومي، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان هيجسيث قد شارك معلومات استهداف مفصلة.

وأضاف: "الحقيقة هي أن هناك دردشة جماعية غير رسمية بدأت قبل تعيين أقرب مستشاريه ولم يُناقش أي شيء سري في تلك الدردشة"، ودافع مسؤولو إدارة ترامب سابقًا عن هيجزيث بشأن الاختراق الأول، مؤكدين أنه لم تُكشف أي معلومات سرية.

مع ذلك، أعرب الديمقراطيون في الكونجرس عن قلقهم، وقال السيناتور جاك ريد، العضو الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة: "إذا صحت هذه الحادثة، فهي مثالٌ آخر مُقلق على استخفاف الوزير هيجزيث المُتهور بالقوانين والبروتوكولات التي يُطلب من كل فرد في الخدمة العسكرية اتباعها".

وأضافت السيناتور الديمقراطية تامي داكوورث: "كل يوم يقضيه في وظيفته هو يومٌ آخر تُعرّض فيه حياة جنودنا للخطر بسبب غبائه المُفرط".