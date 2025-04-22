شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة الرواد الرقميون.. الاستعلام ورابط التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"، وهي منحة تدريبية مجانية بالكامل تهدف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بمهارات تكنولوجية متقدمة تلائم متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ضمن جهود الوزارة لبناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز تنافسية الكفاءات المصرية.

وتنفذ المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا، منها: جوجل، سيسكو، هواوي، أمازون ويب سيرفيسز، فورتينت، فاليو، بالو ألتو، أوراكل، مايكروسوفت، كاسبرسكي، وآي بي إم.

الفئات المستهدفة: تستهدف المبادرة الشباب من عمر 18 إلى 32 عامًا من مختلف التخصصات، وتركز على تطوير المهارات التكنولوجية واللغوية والشخصية والقيادية، بما يعزز قدرة المشاركين على الالتحاق بوظائف متميزة داخل مصر وخارجها.

برامج المبادرة:

الدبلوم المكثف "4 أشهر": في مجالات البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الفنون الرقمية.

الدبلوم المتخصص "9 أشهر": لتطوير مهارات معمقة في الذكاء الاصطناعي، الشبكات، والنظم المدمجة.

الماجستير المهني "12 شهرًا": لتنمية قدرات قيادية وتطبيقية في مشروعات التحول الرقمي.

ماجستير العلوم "24 شهرًا": للتخصص الأكاديمي والبحثي في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

مزايا الالتحاق بالمبادرة:

تدريب نظري وعملي متكامل.

إقامة مجانية ومعسكرات تدريب.

شهادات معتمدة وشهادة ماجستير من جامعة دولية مرموقة.

فرص للمشاركة في مسابقات وفعاليات محلية ودولية.

جوائز للمتميزين.

للاستعلام والتسجيل:

يمكن للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل والتسجيل في المبادرة زيارة الرابط التالي:

https://tinyurl.com/23cf6sad