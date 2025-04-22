شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا" تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، عدنان أبو حسنة، بتحرك دُوَليّ عاجل لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدُّوَليّ والقانون الدُّوَليّ الإنساني وكل معايير وقيم الأمم المتحدة في قطاع غزة.



وقال أبو حسنة -في تصريح خاص لقناة (النيل للأخبار)، اليوم /الثلاثاء/- إن إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على معظم سكان قطاع غزة من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في معركة التجويع لتحقيق أهداف سياسية خبيثة، لافتا إلى أنه منذ الثاني من مارس الماضي حتى الآن لم تدخل أية مساعدات إلى القطاع من أدوية ومياه وكهرباء ووقود.



وحذر من أن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية وأن عشرات الآلاف من الأطفال لديهم فقر دَم، نتيجة انهيار منظومة المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها معظم سكان قطاع غزة.