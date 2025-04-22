شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تطلق برنامجا تدريبيا لتحسين كفاءة الطاقة وخالدة تستضيف أولى فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، أطلقت الوزارة برنامجًا متكاملًا لبناء القدرات البشرية في هذا المجال الحيوي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك استضافت اولى فعالياته شركة خالدة للبترول بحقول "سلام" بالصحراء الغربية.

وتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين: المرحلة الاولى التدريب النظرى تم تنفيذها من 1/12 2024 الى 14/12/2024 بالقاهرة،والمرحلة الثانية التدريب العملى خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2025.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الفنية للكوادر العاملة بشركات قطاع البترول، وتزويدهم بالمعرفة العملية لتطبيق مراجعات الطاقة، وإجراء دراسات تطبيقية، وتطوير حلول مستدامة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة والاقتصاد الوطني.

وشهد البرنامج مشاركة فعالة من 17 شركة منها: خالدة للبترول، بترول خليج السويس (جابكو)، جمسة للبترول، بترودارا، عش الملاحة، العامة للبترول، عجيبة للبترول، بدر الدين للبترول، أوسوكو، بتروجلف، جنوب الوادى، جنوب الضبعة، ويبكو، بتروسيلا ، أنابيب البترول ، شمال البحرية (نوربتكو) وشركة مارينا للبترول، بالإضافة الي ممثلي الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول الثروة المعدنية.

افتتح البرنامج بحضور المهندس خلف مبروك، مدير عام حقول المنطقة المركزية، والمهندس BJ Kragt نائب مدير عام حقول المنطقة المركزية. وفي الكلمة الافتتاحية أكد المهندس خلف أن البرنامج صمم ليكون تفاعلياً يجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، ويتيح للمشاركين إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ داخل مواقع العمل، بما يعزز من فعالية التدريب وارتباطه بالواقع التشغيلي. كما أكد أن البرنامج يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التشغيل النظيف والاستدامة البيئية.

وقدم خبراء شركة Proger الإيطالية، ومنهم البروفيسور/ جوزيب جالاسني والمهندس أحمد زيدان، محتوى تدريبياً متقدماً، شمل مراجعات فنية، ونظم إدارة الطاقة، وآليات تمويل مشروعات الترشيد.

المحاور الفنية للبرنامج شملت:

* دراسات حالة لمشروعات ترشيد الطاقة.

* كفاءة التوربينات والمحركات.

* إدارة الأحمال وأنظمة استرداد البخار.

* زيارات ميدانية وجمع بيانات تشغيلية حقيقية.

* إعداد مشروعات فردية وحلقات نقاش تطبيقية.

ضمن فعاليات البرنامج، تم تنظيم زيارة ميدانية موسعة لمحطة معالجة الغاز بحقول "سلام"، شملت جولات داخل مرافق المصنع ومحطة الكنترول، بالإضافة إلى شرح شامل قدمه عدد من مسؤولي التشغيل، أبرزهم المهندس عبد الفتاح صبري، والمهندس أحمد غازي، والمهندس أيمن عبد الراضي، حول مراحل التوليد بالطاقة الغازية، وأنظمة المعالجة والسلامة.

كما قام المشاركون بتنفيذ مشروعات تطبيقية جماعية ركزت على:

* استغلال الحرارة المهدرة من عادم التوربينات لتسخين الزيت.

* استرجاع غاز الميثان من غازات الشعلة باستخدام مراحل معالجة إضافية.

في اليوم الأخير، عرض المشاركون مشاريعهم أمام لجنة من الخبراء، من بينهم المهندس عصام نجيب، مدير عام حقول "سلام"، والمهندس إسلام قاسم، مدير عام ترشيد الطاقة، والمهندس محمد حسين، مدير مصنع الغاز.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للمقترحات المتميزة وقابليتها للتطبيق، مؤكدين دراسة تنفيذها ميدانياً.وقدّم البروفيسور جوزيبي جالاسني والمهندس أحمد زيدان، من شركة Proger الإيطالية، إشادة خاصة بتفاعل المتدربين، وأكدا أن البرنامج يمثل خطوة ملموسة نحو ترسيخ ثقافة الوعي الطاقي والاستدامة داخل قطاع البترول المصري.

يعكس هذا التعاون مع المؤسسات الدولية التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة)، والهدف الثالث عشر (مكافحة تغير المناخ)، كما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

اختُتم البرنامج وسط إشادة عامة من الحضور، وتوصيات بضرورة تعميم التجربة وتكرارها في مواقع أخرى، لما لها من أثر مباشر في تعزيز كفاءة الأداء داخل منشآت قطاع البترول وتحقيق الاستدامة التشغيلية والبيئية.