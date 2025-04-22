رئيس المجلس الوطني بالإمارات: لبنان مقبل على نقلة نوعية تحتاج إلى الوقت والحكمة والصبر

زار رئيس المجلس الوطني الاتحادي في ​الإمارات​ صقر الغباش، يرافقه القائم بالأعمال لدى السّفارة الإماراتيّة فهد سالم الكعبي، والأمين العام لشؤون الرّئاسة في المجلس الوطني طارق المرزوقي ونائب مدير المراسم سعيد المهيري، رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، ونقل إليه تحيّات رئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​ و"ثقته وتقديره لشخصه ول​لبنان​، وحرصه على متابعة ما يتمّ من إعادة بناء الدّولة، كما ثقته بالحكومة اللّبنانيّة".

واعتبر أنّ "ما أُنجز خلال الفترة القصيرة قياسًا بالزّمن، يمثّل نقلةً نوعيّةً ويُثلج صدورنا ويطمئننا على لبنان وأهله، بما نملكه من محبّة وتقدير له ولشعبه"، مؤكّدًا أنّ "للبنان خصوصيّة في العالم العربي، لجهة غناه وتنوّعه الّذي يميّزه بين مختلف بلداننا العربيّة، ومحبّة خاصّة نظرًا لطبيعته وقربه منّا، والجميع متشوّق لهذا البلد".

وأشار الغباش إلى أنّ "بن زايد يؤكّد دائمًا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه ووحدته وعودته إلى الحضن العربي، وإلى جانب بناء الدّولة الوطنيّة الجامعة بكل أطياف ​الشعب اللبناني​"، مركّزًا على أنّ "خطاب القسم يُضاف إلى الوثائق الأساسيّة في لبنان، ليكمل الدستور و​اتفاق الطائف​، وكذلك الأمر بالنّسبة للبيان الوزاري".

وتوجّه إلى الرّئيس عون، قائلًا: "لقد وضعتم على أنفسكم عهودًا، وأداؤكم وأداء الحكومة يؤكّد أنّنا أمام عهد جديد. إنّ بناء الدّولة ركيزته القانون، وقد أشرتم إلى ذلك في أول تعهّد لكم، فالدّول النّاجحة هي دول القانون الّتي يطبَّق فيها على الجميع سواسية، مواطنين أو غير مواطنين".

كما لفت إلى "تميّز لبنان بالكفاءات الّتي تشكّل ثروة لبنان المستدامة"، منوّهًا بـ"نجاح أعضاء الجالية اللّبنانيّة في الامارات وبمساهتمهم في بناء اقتصادها". وشدّد على أهميّة "الاستقرار والأمن اللّذين يُعتبران أساس التّنمية، فإذا اطمئن رأس المال تتحقّق التّنمية"، معربًا عن ثقته بأنّ "لبنان مقبِل على نقلة نوعيّة تحتاج إلى الوقت والحكمة والصّبر في التّعاطي مع الأمور".

وأضاف الغباش: "قدركم اليوم أن تكونوا المسؤولين عن إعادة بناء الدّولة، وقدر اللّبنانيّين أن يكونوا محظوظين بوجودكم وحكومتكم وكل الكفاءات الّتي هي إلى جانبكم، لا سيّما أنّ خطاب قسمكم منسجم مع كل تصريحاتكم، ووضوح رسائلكم واضحة لشعبكم وللخارج"، متمنّيًا للرّئيس عون التّوفيق، ومؤكّدًا "متابعة الإمارات لما يُنجز بكل محبّة وتقدير للبنان وشعبه".

وقد حضر اللّقاء سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن وعدد من مستشاري رئيس الجمهوريّة.