زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسسيا

أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس)أن "زلزالا بقوّة 6,2 درجات وقع قبالة ساحل إندونيسيا، ولم يصدر بعد أيّ إنذار من التسونامي".

وغاشار الى أن "الزلزال حدث عند الساعة 19,17 بالتوقيت المحلّي (10,17 ت غ) على عمق 117 كيلومترا. وكان مركز الهزّة في محيط جزر تالاود الإندونيسية على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية على بعد حوالى 300 كيلومتر وجنوب الفيليبين على بعد حوالى 350 كيلومترا".

ولم يصدر بعد أيّ إنذار من التسونامي ولم يعلن عن وقوع أضرار أو جرحى.