شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء بينهم طفلتان فى قصف الاحتلال لحى الشجاعية وشمال مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لحى الشجاعية شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلتان، وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال لتجمع للمواطنين شمال النصيرات، مشيرة إلى استشهاد مواطن أخر في قصف للاحتلال لمنزل بوادي العريس بحي الشجاعية، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر تجدد القصف المدفعي على حي الزيتون.

وفي السياق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما ألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل متفجرة على منازل المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

يشار إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51 ألفا و266 شهيدا، و116 ألفا و991 مصابا، فيما لايزال عدد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.