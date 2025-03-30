شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيل سحرية للحفاظ على صحتك بعد السهر في رمضان وكحك العيد والان مع تفاصيل الخبر

خلال شهر رمضان عاني الكثيرون من عدم القدرة علي أخذ القسط الكافي من النوم يوميًا، وذلك بسبب قصر الوقت بين السحور والإفطار، فيخلص رمضان والجميع يعاني من الإرهاق الناتج عن عدم أخذ القسط الكافي من النوم، ومع قدوم العيد يتناول الجميع الأطعمة الخاصة به، من كحك ورنجة وفسيخ، ولكن كيف تتناول طعامك وتصبح بصحة جيدة فى عيد الفطر دون التعرض لأي مضاعفات صحية.

أكدت الدكتور ليندا جاد الحق استشاري التغذية في كلية طب القصر العيني، أن الإفراط في تناول الطعام في وقت واحد يمكن أن يتسبب في صدمة كبيرة لجسمك، ويزيد من تعرضك لعسر الهضم، والانتفاخ الشديد، بسبب الإكثار في تناول الطعام.

وقدمت استشاري التغذية أبرز النصائح للحفاظ علي الصحة خلال العيد والاحتفال به، ومنها:

1. المشي على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية يجعلك تشعر بالاسترخاء والسعادة،فالمشي الجيد والتمارين الرياضية تشعرك بالسعادة والراحة، التي تؤثر بشكل إيجابي على مزاجك وتساعد في إدارة شهيتك بالإضافة إلى ذلك.

2. تناول الخضروات خلال الاحتفال بالعيد، فيعد هذا أفضل طريقة للتحكم في الشهية وتقليلها لأنها تمتلئ الخضروات بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف التي تجعلك تشعر بالشبع حتى تتمكن من إعفاء نفسك من تناول كميات أقل من السعرات الحرارية العالية.

3. التحكم في كميات الطعام المتناولة من الطعام أمرًا في غاية الأهمية عندما تكون في تجمع عائلى وإذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة إن تكديس الطعام في طبق ، يتم الضغط عليك في مكان ما لتناول كل ذلك حتى لا تضيع الطعام.

4. ابتعد عن المشروبات الغازية مع وجبتك، وبدلًا من تناول كوب من المشروب البارد، كاللبن البارد، عصير النعناع، لتحسين الهضم.

