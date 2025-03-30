السعودية | نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأعرب معاليه عن خالص الدعاء أن يحفظ الله القيادة الرشيدة، ويجزيها خير الجزاء على جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن ما توليه المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين، وما تقدمه من خدمات نوعية ومشروعات كبرى تسهّل أداء قاصديهما، يجسّد نموذجًا عالميًا في التنظيم والرعاية.

وهنأ معاليه الشعب السعودي الكريم، وجميع العاملين في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، من مستثمرين وأصحاب أعمال بهذه المناسبة، مشيدًا بإسهاماتهم الفاعلة في دعم التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وجهة صناعية رائدة.

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