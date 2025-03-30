السعودية | نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يهنئ القيادة بعيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، باسمه ونيابة عن منسوبي قطاع التعدين في المملكة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر.

ورفع معاليه، بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نِعم الأمن والرخاء والازدهار في ظل رعاية قيادتها وطموحات مواطنيها.

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