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فعاليات وأنشطة متنوعة.. تفاصيل احتفالات عيد الفطر في جدة

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واس - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة عيد الفطر.
وستُقام في عدة مواقع رئيسة بمختلف أرجاء المحافظة؛ بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية وإدخال البهجة على سكان وزوّار جدة.

احتفالات عيد الفطر في جدة

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن الأمانة عملت على توفير أنشطة ترفيهية متنوعة في حديقة الأمير ماجد وشاطئ أبحر الجنوبي.

وستشهد عروضًا للفنون الشعبية، ومسارح للأطفال، ومسابقات وهدايا، بجانب الاحتفاء بمظاهر العيد وصور وعبارات الفرح عبر اللوحات والشاشات المنتشرة في طرق وميادين المحافظة.

احتفالات عيد الفطر في

وذلك لتوفير أجواء احتفالية متميزة، تُسهم في تعزيز البهجة والفرح بين أهالي وزار جدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص أمانة محافظة جدة على تعزيز الأجواء الاحتفالية، وإثراء التجربة الترفيهية لسكان وزوار المحافظة خلال أيام عيد الفطر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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