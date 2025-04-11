السعودية | رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفد الهيئة المشارك في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF)، الذي يُعقد في العاصمة التشيلية سنتياغو خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية المعنية بالغذاء من مختلف دول العالم.

وشاركت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة، في رئاسة إحدى جلسات المنتدى تحت عنوان: “تطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في هيئات الرقابة على الأغذية”، حيث استعرضت الهيئة خلال الجلسة جهودها في تبني التقنيات الحديثة في فحص ورقابة الأغذية، وأثر ذلك في رفع نسبة الامتثال لمعايير الجودة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة من خلال تعزيز سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق.

وتناولت جلسات المنتدى أهمية التحول الرقمي في قطاع الأغذية، إلى جانب استعراض السبل الممكنة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية بهدف رفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، كما ناقشت الجلسات محور أفضل الممارسات في الإبلاغ عن المخاطر وإدارة المعلومات في ظل التطور التقني المتسارع، لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية

تأتي مشاركة “الغذاء والدواء” في هذا المحفل الدولي استمرارًا لجهودها في تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة عالميًا، وتأكيدًا على دورها الرائد في تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانتها جهةً رقابيةً مرجعيةً في مجال سلامة الغذاء.

مما يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تُعد من الجهات المؤسسة للمنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF)، الذي انطلقت أولى اجتماعاته في الرياض عام 2020، بهدف توحيد الجهود العالمية نحو تعزيز سلامة وجودة الغذاء.

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