الاقتصاد

الذهب في السعودية.. ارتفاع الأسعار وعيار 21 يسجل 339 ريالًا 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • الذهب في السعودية.. ارتفاع الأسعار وعيار 21 يسجل 339 ريالًا  1/2
  • الذهب في السعودية.. ارتفاع الأسعار وعيار 21 يسجل 339 ريالًا  2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في .. ارتفاع الأسعار وعيار 21 يسجل 339 ريالًا  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، مع تحقيق المعدن النفيس رقمًا قياسيًا عالميا.
بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية شهدت تسجيل عيار 24 نحو 387.98 ريالًا للغرام.
ووصل سعر الغرام من عيار 21 لمستوى 339.48 ريالًا، فيما سجل سعر غرام عيار 18 اليوم نحو 290.98 ريالا.

ارتفاع عالمي

ارتفعت اليوم الجمعة، أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3205.53 دولارات للأوقية، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% لتصل إلى 3226.50 دولارًا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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