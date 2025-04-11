شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في السعودية.. ارتفاع الأسعار وعيار 21 يسجل 339 ريالًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عالمي

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، مع تحقيق المعدن النفيس رقمًا قياسيًا عالميا.بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية شهدت تسجيل عيار 24 نحو 387.98 ريالًا للغرام.ووصل سعر الغرام من عيار 21 لمستوى 339.48 ريالًا، فيما سجل سعر غرام عيار 18 اليوم نحو 290.98 ريالا.ارتفعت اليوم الجمعة، أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3205.53 دولارات للأوقية، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% لتصل إلى 3226.50 دولارًا.