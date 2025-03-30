شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الصيام.. اعرف النظام الغذائي المناسب للجيم والان مع تفاصيل الخبر

بعد نهاية شهر رمضان وأيام العيد، يمكن العودة للتدرب فى الصالات الرياضية بالكثافة المعتادة، نظرًا للتغيرات فى النظام الغذائى وساعات ونظام التدريب خلال شهر رمضان بسبب طول ساعات الصيام.

وتوقف الصيام والعودة للتمارين، خاصة الأكثر كثافة وعالية التحمل، تعنى الإعتماد على نظام غذائى مناسب للتمارين الرياضية وتمارين القوة داخل الجيم، ويوجد عدد من النصائح للوصول لأفضل نظام غذائى مناسب للعودة للتمارين.

أفضل الأطعمة المناسبة للجيم

ووفقًا لموقع "Web MD" يوجد عدد من الأطعمة التى تعد لتمارين الجيم، وهى:

بالحبوب الكاملة

تناول طبق من حبوب الإفطار الكاملة مع حليب خالي الدسم وقطع فاكهة، أو بعض خبز القمح الكامل مع إضافة الجبن الكريمي أوالزبدة، يعتبر وجبة مشبعة وتعطى الطاقة اللازمة للتمرين.

الموز

تناول تفاحة أو موزة قبل التمرين بخمس أو عشر دقائق لتحصل على طاقة سريعة وطبيعية، وذلك فى حالة عدم وجود وقت لتناول وجبة كاملة قبل التمرين بفترة كافية.

ألواح البروتين

تناول بار بروتين يحتوي على 200 سعرة حرارية أو أقل، يعد خيارًا جيدًا وسريعا قبل التمرين، ويفصل تناول الأنواع قليلة الألياف، لأن الإفراط في تناول الألياف قبل التمرين قد يُسبب اضطرابًا في المعدة.

الدجاج المشوي

عند ممارسة الرياضة بانتظام، تحتاج إلى بروتين أكثر من غير الممارسين، خاصةً بعد التمرين، لأن الجسم يستخدمه لإصلاح العضلات، لذلك يعد الدجاج المشوي مصدر للبروتين قليل الدهون.

الخضار والحمص

من الأفضل تناول الفاكهة والخضراوات كوجبات خفيفة، كذلك تناول وجبة خضراوات غنية بالبروتين بعد التمرين للشعور بالشبع وتجديد العضلات، لذلك طبق الخضراوات مع الحمص، أو الفاكهة مع الزبادي اليوناني، يعد خيارا مناسبا

زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني الوجبة الخفيفة المثالية بعد التمرين، لأنها مزيجًا مثاليًا من البروتين والكربوهيدرات.

الماء أو مشروب رياضي

الترطيب ضروري عند ممارسة الرياضة. غالبًا ما يكون الماء هو كل ما تحتاجه، لكن الأمر يعتمد على نوع التمارين، إذا كان نشاطك أقل من 60 دقيقة، اشرب كميات صغيرة من الماء باستمرار لتعويض السوائل المفقودة، أما إذا كان تمرينك مكثفًا ويستمر لأكثر من ساعة، فقد يُساعدك مشروب رياضي على ترطيب جسمك وتحسين أدائك. فقط راقب السعرات الحرارية والسكريات، كما هو الحال مع أي مشروب آخر.