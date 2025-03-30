شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء العيد في الحرمين الشريفين.. لحظات من الفرح والسعادة الغامرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجواء من الفرح والسعادة تغمر ضيوف الرحمن في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأظهرت اللقطات أجواء السرور وسط توزيع الهدايا على قاصدي الحرمين الشريفين.



كانت أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لإثراء تجربة القاصدين والزائرين بالحرمين الشريفين في عيد الفطر.



وجاء ذلك وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوّار والمصلين ليؤدوا صلاة العيد بيسر وسهولة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء إيمانية.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في عيد الفطر.