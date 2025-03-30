شكرا لقرائتكم خبر عن روتين تمارين لمدة 15 دقيقة يوميًا يحميك من خطر الوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

تُظهر الدراسات أنه حتى فترات قصيرة من النشاط البدني يُمكن أن تُقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المُبكرة، والإصابة بأمراض القلب، وحتى السرطان، وقد وجدت دراسة شملت أكثر من 30 مليون مُشارك أن مُمارسة نشاط بدني مُتوسط إلى قوي لمدة 158 دقيقة يوميًا يكفى لحرق حوالي 8.75 ضعف الطاقة التي ستحرقها دون ممارسة رياضة، قد أدّت إلى انخفاض خطر الوفاة المُبكرة بنسبة 31٪، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويمكن لممارسة النشاط البدنى لمدة 15 دقيقة يوميًا أن يُقدم العديد من الفوائد الصحية التي قد تُغير حياتك.. وإليك روتين تمرين سهل وفعال يُمكن أن يُساعدك على تحقيق ذلك:

الإحماء لمدة 3 دقائق

الإحماء ضروري لتحضير عضلاتك ومفاصلك للحركة، والإحماء الجيد يقلل من خطر الإصابة ويحسن كفاءة التمرين.

تمرين المشي في مكانك (دقيقة واحدة) - ارفع ركبتيك عالياً وأرجح ذراعيك.

تمرين القرفصاء بوزن الجسم (دقيقتان)

تُقوي تمارين القرفصاء عضلات ساقيك وأردافك وجذعك، وتُحسّن التوازن والحركة، كما تُساعد عضلات الساق القوية على تقليل خطر السقوط والكسور لدى كبار السن.

تمرين الضغط (دقيقتان)

تمارين الضغط تُشغل مجموعات عضلية متعددة، بما في ذلك الصدر والكتفين والجذع، وتُساعد على بناء قوة الجزء العلوي من الجسم .

تمارين الطعنات (دقيقتان)

تُعزز تمارين الطعنات أو الاندفاع قوة الجزء السفلي من الجسم وثباته، مما يُقلل من خطر الإصابات.

وضعية اللوح الخشبي (دقيقة واحدة)

تساعد هذه الوضعية على تقوية عضلات الجذع كما تُخفف آلام الظهر وتُحسن وضعية الجسم وتحقق التوازن والقدرة على التحمل.

تمارين القلب (3 دقائق)

مثل التمارين الهوائية التي تعمل على تقوية القلب كما تحسن وظائف الرئة.

التهدئة والتمدد (دقيقتان)

تساعد التهدئة الجيدة والتمدد على خفض معدل ضربات القلب ومنع تصلب العضلات.