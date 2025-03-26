شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. متى يؤدى فارق العمر بين الزوجين لفجوة نفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل "عايشة الدور" مخاوف حازم "نور محمود"، من الإرتباط بعائشة "دنيا سمير غانم"، والتى تنتحل شخصية فاطيما إبنة شقيقتها من أجل الدراسة بدلا منها فى الجامعة، مما جعله يظن أنه يوجد فارق عمرى 15 عاما بينه وبين فاطيما، بإعتبارها طالبة لديه.

وتسببت مخاوف حازم فى معاملة فاطيما بشكل سىء وتعنيفه لها أمام زملاءه، خاصة بعدما واجهته نادية زوجة صديقه بأن فارق العمرى الكبير بينه وبين فاطيما يعد ظلما لها بالمستقبل، لكنه قام بمصالحتها بسبب تصرفه السىء معها خلال رحلة أسوان، وقرر أن يصارحها بمشاعره تجاهها.

ورغم أن العمر مجرد رقم، لكن الفارق العمرى الكبير بين الزوجين قد يخلق فجوة نفسية بينهما، من الممكن أن تؤثر بشكل واضح على علاقتهما.

علامات تشير إلى التوافق بين الزوجين رغم الفارق العمرى الكبير بينهما

وفقا لموقع "Health central" يمكن خلق التوافق بين الزوجين ، بغض النظر عن الفارق العمرى بينهما، لكن فى حالة وجود ذلك التوافق، فإن تداعياته ستكون كارثية على علاقتهما، ويوجد بعض العلامات التى تشير إلى التوافق بين الزوجين رغم فارق العمر بينهما، وهى:

مشاركة الأهداف البعيدة

تعد العلاقات طويلة المدى تكون أكثر نجاحًا عندما يرغب الزوجان في تحقيق نفس الأهداف، خاصة أن العديد من أهداف الحياة مرتبطة بالعمر، ذلك تعتبر الأهداف المشتركة فى تلك الحالة أكثر إلحاحًا نظرا لإتساع الفارق العمرى بينهما.

تحديد الموقف تجاه إنجاب الأطفال

قد لا تتمكن النساء الأكبر سنًا المتزوجات من رجال أصغر منها فى العمر من إنجاب الأطفال، أو قد لا يرغبن في تربية أطفال صغار في الأربعينيات، كذلك قد لا يرغب الرجال الأكبر سنًا المتزوجون من نساء أصغر منهم، تربية أطفال صغار، لذلك يجب أن يكون ذلك الأمر واضحا من البداية حتى لا يؤثر مستقبلا على استمرار علاقتهما.

العلاقة مع الأصدقاء والعائلة

العلاقة مع الأهل والأصدقاء، وتقبل كل طرف للحياة الإجتماعية للطرف الآخر، قد تؤدى لوجود أرضية مشتركة لاستمرار تلك العلاقة.

المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر

فى حالة وجود فارق كبير في العمر بين الزوجين، وبدأت صحة الطرف الاكبر فى التدهور، ربما يؤدى ذلك لتحمل الطرف الآخر لمهام رعايته الصحية، مما قد يخلق فجوة نفسية كبيرة بينهما.



نصائح لتفادى المشكلات المتعلقة بفارق السن

من المهم أن يقوم الزوجان بمناقشة القضايا المتعلقة بفارق السن، قبل ظهور المشكلات بوقت طويل، كذلك من المهم التوافق في الأمور المالية، بحيث يوضح الطرفان أهدافهما المالية وكيفية تحقيقها، مع مراعاة المصالح الفردية لضمان حصول كل منهما على ما يحتاجه، وأن يحترم الطرفان بعضهما البعض .

وفيما يلي بعض النصائح للمساعدة على التغلب على فارق السن، وهى:

إيجاد وقتا للترابط الأسري، خاصة فى حالة وجود أطفال من زيجات سابقة

لا تتجاهل شريكك الأصغر سنًا أو تُعامله بمنطق أبوى، فقد يبدو الأمر بمثابة إهتمام فى البداية، لكنه يتحول لشعور الطرف الأصغر بالسيطرة عليه

الإنصات الجيد، حتى يتفهم كل طرف إهتمامات وإحتياجات ومشاعر الطرف الأخر

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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