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الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعيد الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعيد الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعيد الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سعادة سعيد راشد علي الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في "مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء" بدرجة وكيل وزارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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