شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزت القاضى: خطاب الرئيس فى ليلة القدر قدم نموذجا متكاملا لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر تميزت بجمعها بين البعدين الديني والاستراتيجي في إطار رؤية متكاملة، مشيرًا إلى أن الخطاب قدَّم رؤية واضحة تربط بين قيم الإيمان ومتطلبات التنمية الوطنية.

وأوضح القاضي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في الربط العضوي بين بناء الإنسان المصرى وحماية الهوية الوطنية، قائلاً: "جاء الخطاب ليضع تصورًا شاملاً لدور القيم الأخلاقية والإيمانية في دفع عجلة التنمية، وهو ما يعكس وعيًا عميقًا بتحولات المرحلة الراهنة وتحديات المستقبل"، وأضاف أن هذه الرؤية تُعدّ إطارًا استراتيجيًا لتوحيد جهود الدولة والمجتمع في مواجهة التحديات الثقافية والفكرية.

وأشاد النائب بتأكيد السيد الرئيس على ضرورة تضافر جهود مؤسسات بناء الوعي، قائلاً: "خطاب السيد الرئيس السيسي يؤسس لشراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلام، مما يعزز المناعة الفكرية للأجيال الجديدة ويحميها من محاولات الاختراق الفكري". وتابع أن هذا التوجه يعكس سياسة مصر الثابتة في بناء مواطن واعٍ ومتمسك بقيمه وهوياته الوطنية.

كما أكد القاضي أن تأكيدات السيد الرئيس على دعم القضية الفلسطينية تُعتبر امتدادًا طبيعيًا للدور المصري التاريخي في دعم قضايا الأمة، مشيرًا إلى أن "موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعزز مكانتها كقائد للعمل العربي المشترك وقطب استقرار إقليمي"، مختتما تصريحاته بالتشديد على أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل لعب دور محوري في الدفاع عن مصالح الأمة ومواجهة التحديات المشتركة.