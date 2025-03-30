"النشرة" تذكّر بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من هذه اللحظة عملًا بالتوقيت الصيفي

تُذكّر "النشرة" بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من هذه اللحظة عملًا بالتوقيت الصيفي. وسبق وأن أشارت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى وجوب تقديم الساعة ساعة واحدة عند منتصف ليلة 29 - 30 آذار، إيذاناً ببدء التوقيت الصيفي.

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