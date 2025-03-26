هل صار الشرق الأوسط والبحر الأحمر ساحة حرب أميركية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وسّعت الولايات المتحدة نطاق انتشار مجموعة حاملة الطائرات الضاربة (يو إس إس هاري إس ترومان) في البحر الأحمر، بينما تتجه مجموعة أخرى إلى الشرق الأوسط. كما نُشرت خمس قاذفات شبح من (طراز بي-2) على الأقل في قاعدة دييغو غارسيا، وهي قاعدة عسكرية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة في المحيط الهندي.

يبدو أن الولايات المتحدة تُعزز وجودها العسكري بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط بنشر طائرات متطورة للغاية وحاملة طائرات ثانية في المنطقة.

في الأيام الأخيرة، نُشرت خمس قاذفات شبح من طراز بي-2 على الأقل في قاعدة دييغو غارسيا، وهي قاعدة عسكرية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة في المحيط الهندي. ويُقال إن المزيد منها في طريقه إلى هناك.

رصد تحركات

كما تم رصد سبع طائرات من طراز سي-17 تهبط على الجزيرة المرجانية النائية، مما يشير إلى نقل المعدات والأفراد والإمدادات، كما أُعيد تمركز طائرات التزود بالوقود في مواقع استراتيجية.

أمر البنتاغون مؤخرًا مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان بتمديد انتشارها في البحر الأحمر لمدة شهر، وتتجه مجموعة أخرى بقيادة حاملة الطائرات كارل فينسون إلى الشرق الأوسط.

وتضم كلتا المجموعتين سفن دعم، بما في ذلك مدمرات، ضمن المجموعة.

رسالة لايران

يُعدّ هذا زيادة غير عادية في الأصول العسكرية، وربما مؤشرًا على أن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات عنيفة على الحوثيين في اليمن، وربما تتطلع إلى توجيه رسالة قوية إلى إيران.

شنّ الحوثيون، وهم جماعة إسلامية تسيطر على جزء كبير من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، هجمات متكررة على سفن الشحن في البحر الأحمر وإسرائيل خلال الحرب في غزة.

توقفت هذه الهجمات أثناء سريان وقف إطلاق النار، لكنها استؤنفت بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

صواريخ حوثية

تعهّد الحوثيون بضرب مطار بن غوريون الإسرائيلي، وأطلقوا صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل بشكل شبه يومي في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس. زعموا إطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل ليلة الثلاثاء، لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ذلك.

وشنت إدارة ترامب هجمات ضد الحوثيين لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية لارتباطه بالبحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس.

وكانت الموجة الأولى من تلك الهجمات موضوع خرق أمني كبير عندما أُدرج صحفي عن طريق الخطأ في مناقشات بين كبار موظفي الحكومة الأمريكية على تطبيق المراسلة سيجنال.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث وعد بمواصلة ضرب الحوثيين مهما طال الزمن، وحذر الرئيس ترامب إيران من أنه قد يضطر إلى القيام بعمل عسكري ضد منشآتها النووية إذا لم توافق طهران على المحادثات.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/us-appears-to-be-significantly-increasing-its-military-presence-in-the-middle-east-13336089