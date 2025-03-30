شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: نعتز ونفتخر بما حققه الرئيس السيسى من إنجازات بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معبرًة عن أصدق الدعوات بأن يعيد الله هذا العيد عليكم وأنتم في أتم الصحة والعافية، وعلى مصر الحبيبة، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم بأسره بمزيد من الاستقرار والسلام.

وقالت النائبة مايسة عطوة أنه مع قدوم هذه المناسبة السعيدة، يجب التأكيد على الاعتزاز والفخر بما حققه الرئيس من إنجازات عظيمة في تشييد الجمهورية الجديدة، بفضل القيادة الحكيمة التي تعتمد على قيم العدل والكرامة، مشددة على أن مصر تمضي قدما نحو آفاق جديدة من التنمية، وتستمر في بناء مستقبل مشرق يليق بتاريخها العريق ومكانتها في العالم.

وأعربت عضو مجلس النواب عن تقديرها العميق لمواقف القيادة السياسية الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، والتي لم تكن يوماً مجرد قضية سياسية، بل هي جزء من ضمير الأمة وأصالتها. وقالت أن مواقف القيادة السياسية الحكيمة كانت دائمًا تعبيرًا عن الوفاء المستمر والمخلص تجاه قضية فلسطين، في مسعى مستمر لتحقيق السلام العادل والمستدام، الذي يعكس قيم الكرامة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت إن هذه المواقف النبيلة لا تقتصر على المستوى السياسي فقط، بل تجد صدىً قويًا في قلوب المصريين، إذ تزرع فيهم مشاعر العزة والانتماء وتعزز إيمانهم بوحدة الوطن، ليظلوا صفًا واحدًا تحت قيادتكم الحكيمة، يعملون معًا من أجل رفعة مصر وتحقيق أهدافها الطموحة، مضيفة: "لقد تجسد هذا التضامن في وحدة الهدف والنية الصادقة في تحقيق تطلعات شعب مصر في ظل الجمهورية الجديدة".