شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين المكتب البابوى للمشروعات ومصنع 200 الحربى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين المكتب البابوى للمشروعات ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء المهندس وفيق مجدى، رئيس مجلس إدارة المصنع، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمسؤولين، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وخلال كلمتها، أكدت مدير المكتب البابوى للمشروعات أن هذا البروتوكول يجسد التزام الطرفين بتمكين الشباب المصرى وتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة فى مجال اللحام، وهو أحد القطاعات الحيوية التى تفتح أمام الشباب آفاقًا واسعة لمستقبل أكثر استقرارًا. مؤكدةً على أن التعليم الفنى وتنمية المهارات الحرفية يعدان ركنًا أساسيًا فى بناء المجتمع وخدمة الوطن، كما أشارت إلى أن وجود رجال الأعمال وأصحاب المصانع اليوم يعكس مدى التكامل بين التدريب والتوظيف، مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب مدير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عن سعادته بوجوده فى الكاتدرائية، ونقل تحيات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مؤكدًا على الدور المهم الذى يقوم به مصنع 200 الحربى فى تلبية الاحتياجات الإنتاجية للمصانع الحربية والمشروعات الوطنية، إلى جانب حرصه على تدريب الشباب وتأهيلهم فنيًا ليكونوا قوة داعمة لسوق العمل. كما شدد على أهمية الاعتماد على العمالة الفنية المدربة باعتبارها أساس المستقبل الصناعى لمصر، موضحًا أن المصنع يطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة على مستوى الدولة لضمان بيئة عمل آمنة ومؤهلة لتخريج كوادر فنية قادرة على الإسهام فى نهضة الصناعة المصرية.

من جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثانى التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معبرًا عن تقديره لهذه المبادرة التى تعكس روح التعاون بين الكنيسة والمؤسسات الوطنية لصالح الشباب المصري. وأكد قداسته أن هذا التعاون يأتى فى إطار رؤية الكنيسة لدعم مشروعات التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص تدريبية تسهم فى بناء مستقبل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الصناعة فى مصر تعتمد بشكل أساسى على العمالة الفنية المدربة، وأن توفير برامج تدريبية متخصصة سيسهم فى تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وفى ختام الفعالية، تم التوقيع الرسمى للبروتوكول، على أن يبدأ قريبًا تنفيذ برامج التدريب الفنى بالتعاون بين المكتب البابوى للمشروعات ومصنع 200 الحربى، لتأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق مستقبل مهنى ناجح وايجاد فرص عمل للمتفوقين.