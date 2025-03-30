شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الأرثوذكسى يعتذر عن نشر خبر وفاة مطران البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

قدم المركز الثقافى الأرثوذكسى برئاسة الأنبا إرميا اعتذارا بشأن نشر خبر وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، موضحا أن نيافة الأنبا لا يزال يخضعللعلاج.

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا حول صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها وذكر بيان الكنسية "يخضع الأنبا باخوميوس مطران البحير ومطروح والخمس مدن الغربية، للعلاج بإحدى المستشفيات، وهو يمر بحالة صحية حرجة".

وتابع البيان "لنرفع قلوبنا بالصلاة لأجل نيافته، ونرجو تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بهذا الخصوص".

وكانت إيبارشية البحيرة وتوابعها قالت في بيان رسمى لها عن الحالة الصحية لـ الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، مؤكدة أنه يخضع للملاحظة الدقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يُجري الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضحت الإيبارشية، أن الفريق الطبي المعالج قرر عدم السماح بالزيارة في الوقت الحالي، وذلك لضمان تلقيه الرعاية الصحية الكاملة. ودعت الإيبارشية جميع أبناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل سلامة الأنبا باخوميوس، ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة خدمته الرعوية.