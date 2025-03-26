شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: إنشاء هيئة للتهجير الطوعى لسكان غزة قرار خبيث مضلل للرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية طوال الـ77 عاما الماضية، وأنها قدمت التضحيات الجسام من أرواح ودماء ذكية وأموال على طريق الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، ورفضت بشكل قاطع كافة المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والاستيطان بعد السابع من أكتوبر 2023.

واعتبر رئيس حزب الجيل، قرار الحكومة الإسرائيلية بانشاء هيئة حكومية تابعة لها للتهجير الطوعى لسكان غزة قرار خبيث مضلل للرأى العام العالمى والإقليمي، مشددا على أنه لا معنى للحديث عن تهجير طوعى فى ظل حرب الإبادة الوحشية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على المدنيين العزل فى قطاع غزة ،التى تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة ارضهم ..تساءال الشهابي كيف يكون تهجير طوعى وكل يوم يزف الشعب الفلسطينى عشرات الشهداء ثمنا لتشبثه بأرضه المقدسة ؟!!

وأكد “الشهابى” أن إعلان إسرائيل عن إنشاء هيئة خاصة تابعة لحكومتها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددا أن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى “المغادرة الطوعية” يشكل جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها وإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بما يخدم مخططات الاحتلال الساعية إلى ابتلاع غزة.

أكمل رئيس حزب الجيل، أن مصر لم تتوان يوما عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت دائمًا صوتا قويا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أو الفعاليات الدولية ، موضحا أن البيان المصري الأخير يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بعدم السماح بتمرير أي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، أو فرض حلول قسرية لا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وان السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط يكون عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن مصر تدرك خطورة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، ولهذا فهي تتحرك على كافة المستويات للتحذير من هذه المخططات وتسعى بقوة لإيقاف أي محاولات صهيونية لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية مثمنا مجهودات القيادة السياسية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال، مطالبا الشهابى المجتمع الدولي "دول ومنظمات بما فيهم من دول عربية وإسلامية ومنظمات إقليمية " باتخاذ خطوات جادة وقوية وسريعة لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تحت بصر وأنظار العالم.