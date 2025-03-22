شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً من قمصان عن الأهلي ومباراة إنبي فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، من سامي قمصان المدرب العام للفريق تقريراً عن خلال الإجازة التي قضاها الأول فى بلاده مؤخراً وغاب بسببها عن مباراة إنبي التي أقيمت الخميس في كأس عاصمة مصر، وخسرها الأهلي بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

ويتطلع المدرب السويسري للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمباراة إنبي التي ظهر فيها الأهلي بشكل سلبي للغاية على جميع الأصعدة، سواء الفنية أو البدنية أو الخططية، وهو ما يتطلع المدير الفني لإيجاد حلول له قبل مباراتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبعيداً عما سبق، يضع مسئولو الأهلي حالياً اللمسات النهائية على ترتيبات رحلة الفريق إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 8 أبريل المقبل فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة، واقترب طارق قنديل عضو مجلس الإدارة من رئاسة بعثة الفريق في هذه المباراة.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية فى الصومال بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات فى السودان نظراً للأحداث الراهنة هناك وفتح مسئولو الأهلي اتصالات مع السفارة المصرية فى موريتانيا لترتيب رحلة الفريق لخوض مباراة الهلال السوداني.

ويتطلع الأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب وتذاكر السفر، وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة ، وأخطر "كاف" الأهلي بإقامة مباراة الذهاب يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 الشهر ذاته فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.