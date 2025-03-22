تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع طفل قيل أنه سوداني, الجنسية يشارك فتاة مصرية حسناء الرقص في إحدى الحفلات. ورقص الطفل مع الحسناء على أنغام إحدى أغاني المهرجانات الشهيرة في مصر, في مقطع حقق المقطع نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الطفل من أبناء مدينة أسوان, المصرية, وفقاً لما ذكر معلقون داخل الفيديو, مؤكدين أن لون بشرته الأسمر جعل البعض يتداول المقطع على أنه سوداني الجنسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يشارك حسناء مصرية وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني المهرجانات.. تعرف على التفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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