شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: طبيعة الدور تأتى قبل البطولة المطلقة بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا أن البطولة المطلقة تعد مهمة لها ولكن في نفس الوقت تنظر إلى طبية الدور وتأثيره إذ عرض عليها أعمال تشارك في بطولتها، وذلك بعد تقديمها دور رقية العسكري خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذي يتم عرضه في دراما رمضان الجاري.

وأوضحت نيكول سابا لـ"الخليج 365": "رغم أهمية البطولة المطلقة بالنسبة لي ولكن طبيعة الدور تأتي أولاً لأن هناك كثير من النجوم والنجمات يقدم بطولات مطلقة ولا تحقق النجاح أو يتفاعل معها الجمهور وتجد النقاد ينصحوهم بعدم التفكير في البطولة المطلقة بقدر البحث عن دور مختلف يُعلّم مع الناس.



نيكول سابا

وتابعت نيكول سابا: "رأيتنا نجوم كثيرة قدموا بطولات مطلقة، وممكن تكون مش قادرة على المسئولية لأن البطولة حمل ثقيل جدًا، خصوصا أن في هذه الحالة يكون ممثل أو ممثلة واحدة تحمل عمل بالكامل بكل تفاصيله على عاتقه، ويكون مهتم بكل تفاصيل العمل وليس ما يخصه هو فقط.

وتجسد نيكول سابا خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب شخصية رقية العسكرى التى تجمع بين المرأة القوية شديدة الثراء، وفي الوقت نفسه هي سيدة رومانسية تريد أن تحافظ على زواجها من يوسف (خالد سليم) وابنها منها، وتريد أن تكون حياتها الزوجية في النور بعد 4 سنوات فى السر، وتدخل بعد ذلك فى صراعات وحرب كبيرة مع طليقة زوجها ليل (ياسمين عبد العزيز).



النجمة نيكول سابا

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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