شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 21.. مصطفى شعبان يفاجئ أبناء عمه برفضه تقسيم الورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، باجتماع حكيم بأولاد عمه أثناء حديثهم عن الورث، وعندما سألوه قال إن كل شيء سيكون باسمهم وهو لم يملك شيئا، ففرحت برنسة "سهر الصايغ" وطلبت منه أن يعجل بتقسيم الورث، فصدمهم حكيم بأنه لن يقسم الورث.

كشفت الحلقة 21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قرر حكيم "مصطفى شعبان" الاجتماع بأولاد عمه للحديث عن الورث، فقام بالذهاب لياسين "ميدو عادل" في المندرة وطلب منه أن يصعد معه إلى القصر، ولكنه رفض في البداية ومع إصرار حكيم، صعد ياسين للقصر مع إبن عمه واجتمعوا بأولاد عمه كي يتحدثوا عن الورث الذي تركه له أبوهم.

ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" إلى منزل أبيه رضوان "أحمد صارق" بعد عزاء عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وكان الحزن يملأ قلبه، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، وحاول والده رضوان أن يقنعه بالعدول عن قراره بعد تقسيم الورث على أولاد عمه، كما وصاه عمه نوح قبل رحيله، ولكن رفض حكيم رفضا قاطعا وقال له إنه سينفذ الوصية مهما كان ثمنها.

كشفت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث سيطر على نجع الباشا حزن عارم، وذلك بعد موت نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم"، حيث سار في جنازته مئات الناس من سيدات ورجال، وكانوا يبكون عليه، وحضر الجنازة كذلك واصل "رياض الخولي" والذي أصر على حمل نعشه مع حكيم، وهو يردد أنه مسامحه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان2025